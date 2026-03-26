AKB48メンバーがパーソナルヒストリーを語る連載「なんで令和にAKB48？」。第8回は4月3日に国立代々木競技場第一体育館での卒業コンサートを控えた向井地美音（むかいち・みおん）。2013年に16歳で15期生としてデビューし、次世代エースとして活躍。2019年よりAKB48グループの3代目総監督に就任。AKB48愛にあふれるリーダーとしてグループをまとめあげた。前編では子役時代やオーディションの話などを聞いたが、後編では今のAKB48