柔道のパリオリンピック金メダルの出口クリスタ選手が24日、妹の出口ケリー選手と共に引退会見に出席しました。日本生命に共に所属する出口姉妹ですが、パリ五輪ではカナダ人の父の母国代表で出場。女子57キロ級でクリスタ選手は金メダルを獲得しました。「私出口クリスタは本日をもちまして現役を引退します。 柔道を3歳から始めて27年、自分が目標としていたオリンピックで優勝することもできました。何よりも自分の意思で現役を