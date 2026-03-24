ＮＰＢは２４日、今季から都内のＮＰＢ事務局に設置された「リプレーセンター」の施設を報道陣に公開した。２０１８年に始まった「リクエスト制度」では、球場にいる審判員が球場内のモニター画面でリプレー検証を行っていたが、今季からはＭＬＢなどと同様に「リプレーセンター」で一括して検証することになった。すでに本拠地開催のオープン戦で運用を始めている同センターには、各球場の中継映像を流すモニター６台とパソ