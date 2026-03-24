【明治安田J1百年構想リーグ】柏レイソル 3−0 水戸ホーリーホック（3月22日／三協フロンテア柏スタジアム）【映像】「なぜか警告」だった事故衝突空中戦の競り合いで頭同士が大激突。いわば事故のような接触にもかかわらず、一方だけにイエローカードという判定に疑問の声も上がった。3月22日の明治安田J1百年構想リーグ第8節で、柏レイソルと水戸ホーリーホックが対戦。19分、非常に危険な接触と不可解な判定が同時に発生す