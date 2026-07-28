Ｊ１神戸が千葉のＭＦ高橋壱晟を獲得することが２８日、決定的となった。近日中にも発表される。複数の関係者が明かした。高橋は青森山田高時代の１６年度の全国高校サッカー選手権で優勝。１７年に千葉に加入した。同年２月には高卒１年目ながら開幕スタメンでプロデビューを果たすと、Ｊ通算２００試合に出場。小林慶行監督体制となった２３年からは不動の右サイドバックとして、守備や攻撃参加でチームを支えた。自身初のＪ