時は動画配信サービス戦国時代。【結果一覧】「入って後悔した!」動画配信サービスランキングTOP10国内・国外の様々な動画配信サービスが顧客の獲得を巡って、日々激しい競争を繰り広げている。最近もWBCの求めて「Netflix」が話題になったが、顧客は自身の嗜好にマッチしていそうな動画配信サービスを吟味し利用を開始する。ところが、入会したあとで「思ったものと違う」と後悔することも。そこで全国の20歳以上60歳以下の男