時は動画配信サービス戦国時代。

【結果一覧】「入って後悔した!」動画配信サービスランキングTOP10

国内・国外の様々な動画配信サービスが顧客の獲得を巡って、日々激しい競争を繰り広げている。最近もWBCの求めて「Netflix」が話題になったが、顧客は自身の嗜好にマッチしていそうな動画配信サービスを吟味し利用を開始する。ところが、入会したあとで「思ったものと違う」と後悔することも。そこで全国の20歳以上60歳以下の男女500人を対象に「入って後悔した動画配信サービス」についてアンケートを取った。

第10位は「FOD」と「アニメ放題」

「FOD」はフジテレビの作品であれば、放送中の最新作から過去の名作ドラマ、バラエティまで見放題で楽しめる。逆に言えばフジテレビ以外のコンテンツで他社に遅れを取りがちだ。

「アニメ放題」はその名の通りアニメに特化した動画配信サービスだが、国内最大級を謳うアニメ見放題サービス「dアニメストア」と比べると「見放題感」が薄いことは否めない。

《フジテレビの作品しか視聴できないから》（千葉県・48歳・女性）

《言うほど「放題」じゃない》（東京都・57歳・男性）

第9位は「Hulu」と「ひかりTV」

日本テレビがバックについている「Hulu」は、日本のドラマ作品が豊富だ。海外ドラマの充実度も高い一方で、映画作品の量に関しては物足りないという声も。

「ひかりTV」は自宅のテレビに光回線を繋げば、80ch以上の専門チャンネルと約18万本のビデオオンデマンドなどが楽しめるサービス。専門チャンネルが強みだが、好みの番組がなければ魅力はない。

《日本ドラマばかりでがっかりした》（長崎県・44歳・女性）

《見たいジャンルの番組が少なかった》（宮城県・58歳・男性）

第8位には、「NHKオンデマンド」がランクイン

「朝ドラ」として知られる「連続テレビ小説」や「大河ドラマ」を見たい人、質の高いドキュメンタリーや教養番組を見たい人のためのサービス。徹底してNHK作品に特化しているため、他の動画配信サービスと比べると利用者が限定される印象だ。

《魅力的なコンテンツが少ない》（鹿児島県・34歳・女性）

《みたい番組がない》（福井県・52歳・男性）

第7位に入ったのは「DAZN」

世界のあらゆるスポーツが見られるスポーツ専門の動画配信サービスとして知られている。スポーツ好きな人にはおすすめだが度重なる値上がりが問題になっており、また画質の悪さや障害頻度が問題になることも。

《値上がりがひどい》（愛知県・48歳・男性）

《カクカクしすぎ》（千葉県・54歳・男性）

第6位は「Disney+」

ディズニー・ピクサー映画が見放題で、子どもがいる家庭に人気のサービス。多くのMARVEL作品を独占配信しているという強みもある。しかし、ディズニー・ピクサー作品とMARVEL作品への興味が薄ければ魅力度は低い。人気の韓国作品が少ないという不満の声も見受けられた。

《見たいものが思ったほどなかった》（京都府・49歳・女性）

《見たい韓国作品の動画が少なかった》（愛知県・55歳・男性）

第5位に選ばれたのは「Netflix」

『ストレンジャー・シングス』などオリジナル作品の豊富さが強みだが、一方で《旧作が少ない》という意見が。また広告なしで快適に作品を見るには月額1590円のプラン、画質にこだわるなら月額2290円のプレミアムプランへの加入が必要だという点にも不満が出ている。

《旧作が少ない》（富山県・45歳・男性）

《利用料金が高いと感じました》（埼玉県・57歳・男性）

第3位は、「WOWOW」と「スカパー！」

「WOWOW」は、映画・ドラマ・スポーツ・音楽・アニメなどのエンターテインメントを放送するテレビ局。オリジナルドラマに定評があるが、他の配信サービスの見放題ラインナップに入っていることも多いため、「WOWOW」の必要性は下がりがち。

「スカパー！」は日本最大級のハイビジョン多チャンネルで、基本プランなら月々3960円。「WOWOW」もそうだが、ベースがテレビである以上配信サービスのように見たい作品を見たいタイミングで選べるわけではない。不便さから《高く感じる》という意見が上がっている。

《見たい番組があまりなかった無料でも見れる作品が多かった》（福岡県・53歳・男性）

《質よりも高いと感じた》（大阪府・55歳・女性）

《映画以外に面白い動画が配信されていない。》（広島県・48歳・男性）

第2位は「U-NEXT」

最も安いプランなら1000円以内、超えても2000円まではいかない動画配信サービスが多い中、「U-NEXT」の月額料金は2189円と頭一つ抜けている。

毎月1200円分のポイントが付与され、ポイントを使って新作映画のレンタルや電子書籍の購入に当てられるが、そもそもポイントを消費しないと見られない作品があるという点に不満を抱く人が多いようだ。

《その都度買わなくては観られない作品が多いところ。》（東京都・54歳・男性）

《多くが追加課金しないと見れないから意味がない。月額高いのに》（長野県・49歳・女性）

《高いわりに満足度が低い》（埼玉県・37歳・女性）

第1位に選ばれたのは「Amazonプライムビデオ」

動画配信サービスを利用するには「Amazonプライム会員」になる必要があり、年会費は5900円。月額プランだと600円だ。他のサービスと比べて特別高いわけではないのだが、視聴に別途料金が必要な作品が多く、また倍速視聴ができないという不便さが「高い」と感じさせるのかもしれない。

動画の途中で広告が入るようになり、広告を消すためには月額390円のオプション加入が必要になったという点も、利用者の「後悔」を加速させたようだ。

《別途有料作品ばかりだから》（東京都・31歳・男性）

《倍速視聴ができない点》（群馬県・42歳・男性）

《月額が高い》（北海道・48歳・女性）

利用者の趣味嗜好や生活スタイルによって、マッチする動画配信サービスは異なる。お金を支払ったあとで後悔しないよう、動画配信サービスを選ぶ際は、それぞれの月額料金や利用者レビューなどをじっくり確認したほうがいいだろう。

「入って後悔した動画配信サービス」ランキング

1位：Amazonプライムビデオ

2位：U-NEXT

3位：WOWOW

3位：スカパー！

5位：Netflix

6位：Disney+

7位：DAZN

8位：NHKオンデマンド

9位：Hulu（同票）

9位：ひかりTV（同票）

10位：FOD（同票）

10位：アニメ放題（同票）

※インターネットアンケートサイト「Freeasy」にて3月中旬、全国の25歳以上65歳以下の男女500人を対象に実施