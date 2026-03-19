嵐ラストツアーと宿泊費の高騰日本を代表する5人組男性アイドルグループ・嵐のラストツアーがついに幕を開けた。『ARASHI LIVE TOUR 2026 "We are ARASHI"』の始まりを飾ったのが、2026年3月13日から15日までの3日間開催された大和ハウスプレミストドーム（札幌ドーム）公演だ。全国5大ドームで15公演を行う本ツアーは、5月31日に東京ドームで千秋楽を迎える。昨年11月のツアー日程の発表時には、札幌公演の初日が3月12日に実施さ