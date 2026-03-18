◇第6回WBC決勝米国2─3ベネズエラ（2026年3月17日米フロリダ州マイアミ）第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）に出場している米国は17日（日本時間18日）、決勝でベネズエラと対戦。自慢の強力打線が振るわず競り負け、2大会連続で決勝で涙をのみ、準優勝に終わった。主将を務めたアーロン・ジャッジ外野手（33）は悔しさをにじませた。この日も「3番・右翼」で先発出場したが、初回の第1打席で見逃し三振