2022年、埼玉県飯能市の住宅で親子3人を殺害した罪などに問われた男の裁判で、死刑の求刑に対し、無期懲役の判決が言い渡されました。飯能市の斎藤淳被告（43）は2022年12月、アメリカ国籍のビショップ・ウィリアム・ロス・ジュニアさん（69）と妻の森田泉さん（68）、娘の森田ソフィアナ恵さん（32）をオノで殺害するなどした罪に問われています。これまでの裁判で、検察側は死刑を求刑した一方、弁護側は心神喪失状態だったとし