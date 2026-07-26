著名人の名前を持ちだし、ＳＮＳを通じて知り合った女性から現金をだまし取ったとして、熊本県警上天草署などは２４日、岡山県倉敷市、会社員の男（３１）を詐欺容疑で逮捕したと発表した。同署によると、男は昨年９月１５日と同年１２月１３日、氏名不詳者と共謀。Ｘ（旧ツイッター）で知り合った上天草市の女性（６５）に、実業家イーロン・マスク氏を名乗って「愛している。言うことを聞いてくれ」「５０万円を今送ってほし