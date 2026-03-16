バンッ！3月13日の衆院予算委員会で、突如議場に乾いた衝撃音が響き渡った。音の発生源は、同委員会の坂本哲志委員長（75）だ。これは坂本氏がペンを持ちながら机に叩きつける音で、続けて左を向き、ドスを効かせた声でこう言い放った。「今日の理事会と違うじゃないですか！」坂本氏が速記を止めるよう指示し、委員会が一時中断するなど、議場は騒然となっていた。緊迫感あふれる一幕だが、ここにいたるまでの前段があった。12日