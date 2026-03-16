ＱＤレーザの上げ足鮮烈、一時３００円高はストップ高となる１４４０円まで急浮上した。株価は直近５連騰で、きょうの高値まで５営業日で７７％高という急騰劇を演じた。一方、オキサイドも４営業日に急速に切り返し、一時１２％高の４９８０円とフシ目の５０００円大台復帰を指呼の間に捉えている。 いずれも「レーザー関連」銘柄に位置付けられていることが共通項だが、一つはＡＩデータセンタ&#