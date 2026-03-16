単身者を中心に「キッチンが狭い…」と感じている人は多いのでは？今の時代、電子レンジはもはや生活に欠かせない存在ですが、朝はトーストをカリッと焼いて食べたいのでトースターも欲しい…と考えても、2台をキッチンに置くのが難しい人も少なくないでしょう。そのような悩みを解決できる調理家電として注目を集めているのが、日立グローバルライフソリューションズの「MRT-F100」。“2in1トースターレンジ”という愛称の通り