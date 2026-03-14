旅行に出かけると、重いキャリーケースを引いたり、階段を上り下りしたりと、体力面が気になる50代。6年ぶりに家族4人で旅行に出かけたという若松美穂さん（50代）は、疲れないようにするため、つめ込まないスケジュールを選んだのだとか。そんな若松さんに、旅をラクにする3つの工夫を聞きました。6年ぶりに家族4人で旅行。「疲れない」がテーマひさびさに、夫や娘たちと2泊3日の弾丸旅行に出かけました。家族4人での旅は6年ぶり