小学館は11日、公式サイトを更新し、きょう12日発売の『週刊文春』2026年3月19日号における記事で言及された、2018年の自社従業員による不適切な行為について、声明を発表した。【画像】小学館が発表した声明全文同社は「弊社元従業員による不適切な行為に対し、被害に遭われた方にあらためてお詫び申し上げます。弊社の社員教育および管理監督体制の不備を深く反省しております」と謝罪から書き出し。「2018年に弊社従業員