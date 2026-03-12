2月28日、イランの首都テヘランで爆発があり、煙が立ち上った。イスラエル国防省は「先制攻撃を開始した」と発表したトランプ米大統領が踏み切った軍事作戦で、イランの最高指導者ハメネイ師と幹部が爆殺された。この斬首作戦で短期決着するかと思いきや、戦線は拡大し、長期化の様相を見せている。なぜ今なのか、そしてどこへ向かうのか。最悪のシナリオの可能性まで徹底分析する。【写真】イランへの軍事作戦を映像で確認するト