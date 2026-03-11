タイヤが外れる事故を起こした改造車＝2023年11月、札幌市西区札幌市で2023年、不正改造した車から外れたタイヤにぶつかって当時4歳の女児が重体となった事故を巡り、女児の父親が、治療費や慰謝料などとして車の運転者や所有者などに計約3億円の損害賠償を求めて今月中にも札幌地裁に提訴することが11日、代理人弁護士への取材で分かった。事故は23年11月に発生。改造車から外れたタイヤが、歩道にいた女児を直撃した。女児は