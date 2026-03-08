韓国スポーツメディア「スポーツ朝鮮」（ウェブ版）は2026年3月7日、ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）日韓戦の特集記事を組み、試合後に日本メディアが韓国代表のリュ・ジヒョン監督（54）に「無礼」な質問をしたと憤慨した。大リーグ組の1発攻勢で逆転WBC1次ラウンドが7日、東京ドームで行われ、大会2連覇を狙う日本代表が、韓国代表を8−6で下した。試合は初回、韓国代表が日本代表の先発・菊池雄星投手（エンゼルス、