タカラトミーは3日、着せ替え人形「リカちゃん」の新商品として「スーパーマリオ」とコラボレーションしたドール２種「スーパーマリオ リカちゃん マリオスタイル」「スーパーマリオ リカちゃん ピーチ姫スタイル」（希望小売価格：各5500円／税込）を4月18日に発売することを発表した。「リカちゃん」と「マリオ」のコラボは「スーパーマリオだいすきリカちゃん」（2023年発売）に続き2回目となる。【写真】ヒゲ生えたリカちゃ