元KSB瀬戸内海放送アナウンサーで、現在フリーの白戸ゆめの（30）が、2日にインスタグラムを更新。ビキニ姿を披露した。白戸アナは「明日3月3日発売のFLASHにて表紙・巻頭をつとめさせてもらっています」とPR。肩ヒモの外れた、際どいビキニ姿を投稿した。続けて「そして…重大発表もあります」と告知した。この投稿にフォロワーからは「ドキドキ・・・」「美人過ぎだよ」「魅力ありすぎです」とコメントが寄せられている。