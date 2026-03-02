◇日本、深海・アフリカ採掘を推進昨年11月の高市早苗首相による「台湾有事介入」発言の後、中国からレアアースなど二重用途物資（軍事用と民間用の双方で使用可能な物資）の輸出統制制裁を受けている日本はすでに火の粉が降りかかっている状態だ。中国商務部は先月、三菱造船など日本の20の企業・機関を軍事力向上に関与したという理由で輸出統制管理リストに含めた。また、スバルなど20の企業・機関は「二重用途物資の最終使用者