春の訪れを告げる椿が、阿南市の椿自然園で見頃を迎えています。椿自然園は、標高160メートルの山の斜面およそ1ヘクタールに、世界各国の珍しい品種など約700種類3000本の椿が植えられています。2026年はあたたかい日が多く、平年並みの開花状況で、白や赤、ピンクの可愛らしい花が園内を彩りました。1日は、赤い花に白い縁取りが美しい八重咲きの西洋椿「タマ・アメリカーナ」や、花は桃色で甘い芳香を放つ「港