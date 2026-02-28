ラグザス侍ジャパンシリーズ2026野球日本代表「侍ジャパン」は28日、中日との壮行試合「ラグザス侍ジャパンシリーズ2026」に臨む。侍への合流3日目となる大谷翔平投手（ドジャース）はこの日、試合会場のバンテリンドームへチーム一番乗りした。どちらかといえばゆっくり姿を見せた過去2日間とは違った姿に、居合わせた報道陣もファンも沸いた。14時29分、ホテルから球場へ到着したバスから最初に登場したのは大谷だった。