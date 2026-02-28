吉本新喜劇所属で“かわいすぎる新喜劇女優”として話題を集める小寺真理（34）が、2月28日に1st写真集『こんなん、好きになってまうやん。』を発売する。舞台で見せる“セクシーなお姉さん”のイメージをさらに進化させ、水着やランジェリー姿のグラビアに初挑戦した。【写真集カット】キュートなミニスカポリスを披露した“かわいすぎる新喜劇女優”小寺真理小寺は1991年8月31日生まれ、大阪府出身。2014年、吉本新喜劇に入