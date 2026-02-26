北朝鮮の金正恩総書記の娘、ジュエ氏が25日、朝鮮労働党第9回大会を記念して平壌で行われた閲兵式に姿を見せた。公式の肩書や後継者としての位置づけについて北朝鮮メディアは明言を避けたものの、演出や立ち位置から「事実上の後継構図を示唆するもの」との見方が強まっている。朝鮮中央通信によると、ジュエ氏は母親の李雪主（リ・ソルチュ）夫人とともに閲兵式に出席。金正恩氏と並び、会場正面の階段を降りる場面が捉えられた