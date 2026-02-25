大雪に見舞われたアメリカ・ニューヨークで、雪合戦中に警察官に雪玉をあてて、けがをさせたとして、警察が捜査を始めました。雪合戦か暴行事件かをめぐり議論となっています。猛烈な寒波が襲い、最大で60センチの積雪が観測された24日のニューヨーク。中心部にあるワシントンスクエアパークでは多くの人が集まり、雪合戦が行われる中、警戒に訪れた警察官に向け、参加者が雪玉を投げつける映像がSNSを中心に拡散されました。ニュ