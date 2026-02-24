アメリカのCIAは1950年代に、無作為に選んだアメリカ国民にLSDなどの薬物を投与してマジックミラー越しに監視し、マインドコントロール(洗脳)や尋問を行う極秘計画「MKウルトラ計画」を行っていました。このMKウルトラ計画を、「一般人」と「CIAのエージェント」という2つの立場から残された一次資料を基に体験できるAI搭載のインタラクティブゲーム「MKULTRA: Midnight Climax」が公開されています。MKULTRA: Midnight Climaxhttp