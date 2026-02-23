ミラノ・コルティナ五輪のフィギュア女子フリーで、ショートプログラム（ＳＰ）３位から逆転金メダルに輝いたアリサ・リュウのインスタグラムのフォロワーが爆増し、４３０万人を突破している。同五輪は２２日（日本時間２３日）に世界遺産のベローナ市街にある古代ローマ時代の円形闘技場で閉会式が行われ、１７日間の祭典が閉幕。リュウも参加しスマホを持ってフィギュア団体のチームメイトらと入場した。リュウは最新のイ