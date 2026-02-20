お笑い芸人の永野が１８日放送の日本テレビ系「人間研究所〜かわいいホモサピ大集合！！〜」に出演。ＳＮＳを全て止めた真意を明かした。番組は動物がホモ・サピエンス（人間）の謎の行動を研究するアニマルバラエティー。この日は人気企画「業界人にコンサルしてもらおう！」で、元ＫＡＴ-ＴＵＮ・中丸雄一が、女性視聴者を増やすさまざまな方法を伝授した。その一つとしてイメージとのギャップ戦略についてレクチャーした