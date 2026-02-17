ミラノ・コルティナ五輪フィギュアスケートのペア・フリーが日本時間17日に行われ、世界王者の三浦璃来木原龍一組（木下グループ）が出場した。SPではミスで出遅れたが、フリーでは世界歴代最高点となる158.13点をたたきだし、大逆転で金メダルを獲得。ペアでは日本初のメダル獲得という快挙を成し遂げ、早朝の列島を感動の渦に巻き込んだ。SNSには「りくりゅうペアがすご過ぎて 朝から涙、涙」「出勤途中で結果知って号泣し、会