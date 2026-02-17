2月6日から開幕しているミラノ・コルティナ冬季オリンピック。史上初めて複数の都市で開催されており、その熱気は世界中に広がっている。目覚ましい活躍を見せる日本代表選手たちの素顔と秘話を追ってみた!【写真】深夜に「100人以上が集まった」丸山選手の地元・野沢温泉村「（母にメダルを）取ったよって、帰ったら報告したいなと思います。ゴールドメダルじゃないって怒っているかも（笑）」今大会で日本選手メダル第1号とな