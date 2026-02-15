Image: NIG_online こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。7つのポケット、14の収納スペース、600g。これらの数字は、使う人がモノを探す手間を減らすための工夫を形にした結果、導き出されたもの。「QUICK PACK tote11」は、持ち物を整理する仕組みを整えた通勤ミニトートです。効率よくモノを出し入れできることで、移動の時間が快適に感じられるか