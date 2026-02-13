漫画『銀魂』作者・空知英秋が、完全新作映画『新劇場版 銀魂 -吉原大炎上-』公開を記念して、大好きな声優津田健次郎の似顔絵を描き、ネット上で話題なっている。なお、津田は同映画には出演していない。【画像】顔そっくり！『銀魂』作者が描いた津田健次郎の似顔絵空知は昨年12月に開催された『ジャンプフェスタ』の『銀魂』ステージで手紙を寄せており、毎年恒例の津田ネタを展開。3年連続となった津田ネタは、新作映画