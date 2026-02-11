ミラノ・コルティナ五輪ミラノ・コルティナ五輪のスノーボード女子ハーフパイプ予選が11日、行われた。中国の劉佳宇が転倒。雪上に打ちつけられて、その場から動けなくなった。2回目の試技。劉佳宇は終盤でパイプに板を引っ掛けてしまい顔面を氷上に強く打ちつけた。仰向けで倒れるとその場で動けなくなった。米放送局「NBC」のストリーミングサービス「ピーコック」の放送では、目を閉じ、意識を失っているような状態だった。