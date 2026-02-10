あらゆるギャンブルに精通し、どんな場面でも貪欲に勝ちを狙う男・じゃい。馬券でマンションを買ったという芸能界屈指のギャンブラーが、人生を勝ち抜く極意を教えます。【今週のお悩み・第196回】雪で土曜の競走が中止。さらにWIN5はキャリーオーバー中。キャリーオーバーの時はどう買うべきでしょうか。もろもろじゃいさんの見解を聞きたいです。＊＊＊激アツのWIN5のキャリーオーバーがまさかの雪で来週へ持ち越し。月曜日