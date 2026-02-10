あらゆるギャンブルに精通し、どんな場面でも貪欲に勝ちを狙う男・じゃい。馬券でマンションを買ったという芸能界屈指のギャンブラーが、人生を勝ち抜く極意を教えます。

【今週のお悩み・第196回】雪で土曜の競走が中止。さらにWIN5はキャリーオーバー中。キャリーオーバーの時はどう買うべきでしょうか。もろもろじゃいさんの見解を聞きたいです。

＊ ＊ ＊

激アツのWIN5のキャリーオーバーがまさかの雪で来週へ持ち越し。月曜日に京都、火曜日に東京の開催となりました。これはこれで3日間楽しめるので楽しいですね。月曜日は京都、さらに船橋もありますが、船橋はなんとトリプル馬単がダブルキャリーオーバー！ これはまた激アツ案件です！

第一にキャリーオーバーの時は買うべきです。なんならキャリーオーバーの時だけ買うのがベターです。

本来、公営ギャンブルというのは控除率というのが存在し、100賭けても払い戻しは75しか返ってきません。それがキャリーオーバーの時はボーナスがプラスされます。単純計算で前回の75%が持ち越されるわけですから、期待値は150%になります。数学的に考えたら、キャリーオーバーの時だけ買い続ければ、回収率は150%になります。

ただ、ここには予想の上手い下手、買い方の上手い下手、資金のあるなし、個人的なテクニックが影響しますし、そもそも買う人が多すぎて、確率が収束することはないでしょう。キャリーオーバーだけ買い続けても負ける人も存在するということです。

それでも、キャリーオーバーのない時と、キャリーオーバーの時をそれぞれ買い続けたら確実に差は付いてくるでしょう。買う人もそれを分かっているので売上は爆上がりします。通常はせいぜい6億くらいですが、おそらく次回のWIN5は30〜40億円の売上があると予想します。

トリプル馬単も分かりやすくて、キャリーオーバーの時は売上は2〜3倍になります。月曜日の船場のトリプル馬単の売上は2億円を超えると予想します。

ひっくるめてキャリーオーバーの時は買うべきだと考えます。なんなら頻度は少ないですが、ダブルキャリーの時だけ買うともっと期待値は上がりますね。



今週のギャンブル格言【ギャンブルで勝つ為には数字に強くなれ。】





では買い方ですが、基本的には通常時と変わりません。普段から総取りを意識して購入しているので、堅いレース、信頼度の高い馬を見極め、荒れるレース、穴馬を取りこぼさないというスタンスで購入します。他の人がこの馬は間違いないという馬を疑うことで高配当になるし、他の人が1レース目で外したくないという心理を逆手にとって最初のレースを絞ってみるのも効果的かもしれません。

そして、やはり期待値が高いので買う金額は通常時より増やすといいでしょう。もちろん外れることもあるし、むしろ外れることの方が多いです。ただ、そこは点で見ないで、線、面で見ましょう。

特にトリプル馬単はキャリーオーバーが頻繁にあります。次回開催の大井競馬場もキャリーオーバーです。1度の的中で数十回分の負けが全て帳消しになり、更にプラスになることもあります。WIN5はなかなかキャリーオーバーはないので年に数回くらいになり、確率がより収束しづらいですが、それでもキャリーオーバーの時だけやる方が勝てる可能性は高いですね。

じゃい

1972年生まれ、神奈川県出身。97年にお笑いトリオ「インスタントジョンソン」を結成し、ネタ作りを担当。芸能界随一のギャンブラーとして知られ、過去には9370万円の馬券を的中させたことも。『稼ぐメンタル ギャンブルで勝ち続ける「ブレない」心の作り方』（KADOKAWA）など著書も多数。

【画像】じゃいの今週のギャンブル格言

構成・撮影／キンマサタカ