À¤³¦Åª¤ËÉÙÍµÁØ¤Î¡Ö°ÜÆ°¡×¤¬²ÃÂ®¤¹¤ë¤Ê¤«¡¢´Ú¹ñ¤«¤é¤ÎÉÙÍµÁØÎ®½Ð¤¬ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£2025Ç¯¤ÎÀ¤³¦¥é¥ó¥­¥ó¥°¤Ç¤Ï¡¢±Ñ¹ñ¡¢Ãæ¹ñ¡¢¥¤¥ó¥É¤Ë¼¡¤¤¤Ç´Ú¹ñ¤¬4°Ì¤ËÆþ¤ê¡¢2,400¿Í¤¬¹ñ³°¤Ø°Ü½»¤·¤¿¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎÇØ·Ê¤È¤·¤Æ»ØÅ¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡¢³ô¼°¤ËÂÐ¤¹¤ë³äÁýÉ¾²Á¤ò´Þ¤à´Ú¹ñÆÈÆÃ¤ÎÁêÂ³ÀÇÀ©¤Ç¤¹¡£ÁêÂ³ÀÇÎ¨°ú¤­²¼¤²¤òÀ¹¤ê¹þ¤ó¤ÀÀÇÀ©²þÀµ°Æ¤¬¼¨¤µ¤ì¤ë°ìÊý¤Ç¡¢ÉÙÍµÁØ¤Î¹ñ³°Î®½Ð¤Ï»ß¤Þ¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¡ØÉÙÍµÁØ¤¬ÃÎ¤Ã¤Æ¤ª¤­¤¿¤¤À¤³¦¤Î