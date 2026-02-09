記者会見する中国外務省の林剣副報道局長＝9日、北京（共同）【北京共同】中国外務省の林剣副報道局長は9日の記者会見で、衆院選を受け、台湾有事が存立危機事態になり得るとした高市早苗首相の国会答弁の撤回を改めて要求した。高市氏が靖国神社参拝の「環境を整えるために努力している」と発言したことを巡り「歴史を忘れることは裏切りだ。罪への責任を否定することだ」と反発し、高市氏をけん制した。中国では、自民党圧勝