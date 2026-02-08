北海道・釧路警察署は2月7日、鶴居村幌呂原野の車内で猟銃が暴発して50代の男性がけがをしたということです。警察によりますと、2月7日午後1時ごろ、シカ猟をしていた男性（53）の車内で猟銃が暴発し、同乗していた50代の男性が指を負傷したということです。男性の命に別条はありません。警察は当時の状況などを詳しく調べています。