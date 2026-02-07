7日未明に南陽市の男が女性のインコに危害を加えるようなメッセージを送り、面会を要求したなどとして強要未遂の容疑で逮捕されました。 強要未遂の容疑で逮捕されたのは、南陽市赤湯の自称、会社員の男(26)です。 警察によりますと、男は7日午前1時ごろ、携帯電話のコミュニケーションアプリを使い、置賜地方に住む20代女性に対し、「帰って来る以外インコを救う道はないよ」「友達に断りずらいってので死ぬ4つの命