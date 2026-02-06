ＫＤＤＩは６日、子会社のビッグローブなど傘下２社の広告代理事業で２０１７年以降、最大計２４６０億円の売上高が架空に計上されていた可能性があると発表した。これに伴い、最大３３０億円の損失が発生する見通しという。外部弁護士らによる特別調査委員会を設置しており、３月末に調査結果を発表する。ビッグローブとその子会社ジー・プランの２社は、ネット広告の出稿を希望する広告主とウェブ媒体を仲介する広告代理事業