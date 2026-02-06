インターネットでの選挙活動が解禁されたのは2013年。10年以上を経た現在、選挙の主戦場と化しているのがSNSである。各党、あれこれと策を練り、SNS民の目を惹くべく必死だ。衆院選での各党の「SNS戦略」について専門家に聞くと、意外な「ネット巧者」の存在が明らかに……。＊＊＊※本稿は「週刊新潮」2026年2月12日号掲載【SNS選挙の勝者と敗者】の一部を抜粋／編集したものです。【写真を見る】公式chに〈嫌われ者参戦！〉