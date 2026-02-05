「退職代行モームリ」のホームページ画面「違法だから言わないように」。退職代行「モームリ」運営会社元従業員の20代女性は在職中、弁護士法違反容疑で逮捕された同社社長の谷本慎二容疑者（37）や妻の志織容疑者（31）からそう言われたという。2人は違法性を把握しながら弁護士へのあっせんを指示していたと、5日までに取材に証言した。女性は2024年、退職を希望する依頼者に「弁護士や労働基準監督署などに行ってみてはどう