プロレスラーとして活動を再開したフワちゃんが30日に自身のYouTubeチャンネルを更新し、あの“因縁”の人物への怒りをぶちまける場面があった。活動休止中にあったネットニュースの“真相”を語る企画で「富山のティックトッカ―に襲撃される事件」の話題に。すると、フワちゃんは「マジでアイツ…」と思い切り殴りつけるしぐさを見せると、さらにピー音が連発。テロップでは、その内容が「犯人への暴言」と説明されていた。