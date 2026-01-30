「波動療法」という治療の一環を装い、女性患者にわいせつな行為をしたとして医師の男が逮捕されました。警察によりますと、医師の大堀重法容疑者は去年2月、自身が院長を務める埼玉県新座市のクリニックで50代の女性患者にからだを触るなどのわいせつな行為をした疑いがもたれています。大堀容疑者は、「波動療法」という治療の一環を装い、「精度をあげるため」だと説明しながら犯行に及んだとみられ、調べに対し「検査としてや