アメリカ・ミネソタ州で、移民政策をめぐる緊張が続く中、民主党の現職議員が演説中に、男に液体をかけられ、その場で逮捕されました。オマール議員：国土安全保障省のノーム長官は辞任するか、弾劾されなければならない。男：お前が辞任しろ！ミネソタ州ミネアポリスで27日、地元選出でソマリア出身のイルハン・オマール議員が、集会での演説で移民取り締まり中の連邦職員が市民2人を射殺した事件について非難し、国土安全保障省