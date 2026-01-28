【ミネアポリス共同】米中西部ミネソタ州ミネアポリスで移民を取り締まる連邦捜査官が抗議中の男性を射殺した事件で、同州のウォルズ知事は27日、トランプ政権の国境警備責任者ホーマン氏と会談し、継続的な対話の必要性で合意した。CNNテレビが報じた。ミネアポリスでは今月、市民2人が捜査官に相次いで射殺されたことを受け、強硬な取り締まりを進める政権側と反発する地元当局や住民の対立が続いている。会談が実際に緊張緩