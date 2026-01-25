テレビ朝日系「日曜くりぃむ雑学」が２５日に放送され、くりぃむしちゅー上田晋也有田哲平が出演した。雑学トークを繰り広げるバラエティー。この日は、人気の街中華店主を直撃し「街中華で一番めんどくさいメニュー」を聞いた。結果は、好物な人も多い「酢豚」。上田たちを「えー！」と驚かせ、藤本美貴は「家じゃ食べられないもん…」と苦笑した。店主たちは「段取りが大変」「揚げる時間もかかり、あんかけは焦げや