老後に差し掛かってから子どもが実家に戻ってくる、いわゆる「出戻り」は、一般的にネガティブに語られがちです。「老後資産が減る」「生活リズムが崩れる」「静かな余生が奪われる」――。そんな心配の声が真っ先に浮かぶ人も多いでしょう。確かに、経済的に自立していない子どもが戻ってくれば、家計への負担は避けられません。実際、親の年金に頼りきりになり、老後不安が一気に現実化するケースも少なくありません。しかし一方